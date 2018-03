Ekstraklasa. Jak Legia zagrała z Wisłą [OCENY]

Arkadiusz Malarz: 3.

Przy straconych bramkach był bez szans. Wyczuł intencje Carlitosa, który wykonywał rzut karny dla Wisły, ale nie zdołał obronić jego strzału. Zaliczył dwie ważne interwencje w drugiej połowie, które uchroniły gospodarzy przed większymi rozmiarami porażki.

Adam Hlousek: 1+.

Nie radził sobie z szybkim Tiborem Haliloviciem, który po jednym ze swoich rajdów skrzydłem wypracował rzut karny dla Wisły. W ofensywie również nie pomagał - rzadko podłączał się do ataku, a jego dośrodkowania zazwyczaj były wybijane przez obrońców gości.

Michał Pazdan: 2.

Słabo, ale lepiej niż partner ze środka obrony. Kilka razy uchronił Legię przed stratą bramki, szczególnie w pierwszej części spotkania - już w 2. minucie przerwał groźny kontratak Wisły. Dwukrotnie blokował mocne strzały Carlitosa i Imaza, często naprawiał też błędy Astiza.

Inaki Astiz: 1.

Bardzo słaby mecz. Notował wiele niedokładnych podań, notorycznie gubił krycie i źle się ustawiał. Głównie po jego błędach goście stwarzali bardzo duże zagrożenie pod bramką Malarza.

Marko Vesović: 2.

W pierwszej połowie dość średnio radził sobie w pojedynkach z szybkim Jesusem Imazem, po którego dośrodkowaniach Carlitos przynajmniej dwa razy mógł wpisać się na listę strzelców. To on nie przykrył również Frana Veleza, który strzelił drugiego gola dla gości. Ale po zmianie stron zdecydowanie poprawił swoją grę, w obronie nie popełniał już błędów i często podłączał się do akcji ofensywnych. Po jego dośrodkowaniach na bramkę Cuesty dwukrotnie uderzali Sebastian Szymański i Eduardo.

Cafu: 2-.

Podobnie jak w ostatnim meczu z Lechią Gdańsk, rozpoczął bardzo dobrze. Już w 5. minucie przeprowadził dynamiczną akcję dwójkową z Hlouskiem, po której wbiegł w pole karne i zagrał piłkę wzdłuż bramki. Ale podobnie jak w ostatnim meczu z Lechią Gdańsk - zniknął po 30. minutach. Kwadrans przed końcem spotkania Cafu przestał podłączać się do akcji ofensywnych, i ograniczył się jedynie na próbach rozbijania kontrataków rywali, co wychodziło mu z mieszanym skutkiem.

William Remy: 2+.

Dobrze wywiązywał się ze swoich zadań w defensywie - nie gubił krycia, poprawnie się ustawiał i przerwał wiele kontrataków Wisły. Pomagał również na skrzydłach i próbował podłączać się do akcji ofensywnych. Pomylił się jednak raz, i to bardzo poważnie. W 24. minucie sfaulował Halilovicia, za co sędzia Bartosz Frankowski podyktował rzut karny, zamieniony na bramkę przez Carlitosa. Pod koniec meczu oddał dwa groźne strzay zza pola karnego, ale Cuesta z każdym z nich poradził sobie bardzo dobrze.

Krzysztof Mączyński: 1.

W pierwszej połowie nie radził sobie ze środkowymi pomocnikami Wisły. Przegrywał z nimi rywalizację o dominację w środku pola, dopuścił też do kilku groźnych sytuacji. Brakowało jego prostopadłych, a w pewnym momencie jakichkolwiek, podań do przodu. Na drugą połowę nie wyszedł, zastąpił go Michał Kucharczyk.

Miroslav Radović: 2.

Starał się, próbował, ale prawie nic mu nie wychodziło. Na początku był ustawiony na skrzydle, i właśnie z bocznego sektora boiska przeprowadził kilka groźnych akcji. W drugiej połowie, kiedy został przesunięty do środka pola, wyraźnie opadł z sił. W 72. minucie zmienił go Cristian Pasquato.

Sebastian Szymański: 3-.

Bardzo aktywny szczególnie w pierwszej połowie. W 42. minucie oddał dwa bardzo groźne uderzenia - jedno obronione przez Cuestę, drugie zablokowane przez jednego z obrońców Wisły. Zaliczył też kilka niebezpiecznych dośrodkowań. W drugiej połowie grał gorzej i został zmieniony przez Jarosława Niezgodę.

Eduardo: 2.

W pierwszej połowie nie stwarzał zagrożenia, ale w drugiej już tak. Jeden z jego strzałów minimalnie minął bramkę Wisły, a kilka zostało zablokowanych przez obrońców.

Michał Kucharczyk: 2.

Wszedł na boisko na drugą połowę spotkania, zmieniając Krzysztofa Mączyńskiego. Ożywił i przyspieszył grę mistrzów Polski, zaliczył też kilka groźnych dośrodkowań, ale jego koledzy żadnego z nich nie potrafili zamienić na bramkę.

Jarosław Niezgoda i Cristian Pasquato: 1. Niezgoda na boisku pojawił się w 62. minucie, Pasquato 10 minut późnej. Żaden z nich nie potrafił odmienić gry Legii. Obydwaj byli niewidoczni.