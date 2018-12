Tablica zostanie wykonana z metalu, będzie miała długość ok. 10 metrów i zawiśnie w widocznym miejscu na ścianie stadionu od strony ul. Łazienkowskiej. W ten sposób Legia chce zaprosić swoich kibiców, a także wszystkich warszawiaków, do wspólnego uhonorowania obchodów 100-lecia odzyskania polskiej niepodległości. To kolejna rocznicowa inicjatywa Klubu, którego 102–letnia historia jest nierozerwalnie związana z historią polskiej niepodległości. Piłkarze Legii w tym sezonie grają w koszulkach z godłem niepodległa, a trzeci komplet strojów meczowych został przygotowany specjalnie z okazji obchodów 100-lecia niepodległości. Do sprzedaży trafiła limitowana seria 1918 kompletów, które zostały w większości wyprzedane w zaledwie dwa dni. Wykorzystany na koszulkach logotyp Polska! będzie także użyty jako motyw graficzny na pamiątkowej tablicy, która w 2019 roku stanie się stałym elementem stadionu. Dla kibiców Legii to wyjątkowa okazja, aby na zawsze zapisać się na kartach historii Klubu, a także niezwykła i niepowtarzalna pamiątka na całe życie.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w akcji?

Kupić bilet na mecz z Piastem Gliwice (15.12.2018) i być w dniu meczu na stadionie (obecność jest niezbędna). Karnetowicze również uczestniczą w akcji.

Na dedykowanej akcji stronie 100.legia.com podać imię, nazwisko i numer PESEL oraz zaakceptować regulamin akcji i niezbędne zgody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018.

Bilety na mecz z Piastem Gliwice można kupić na stronie internetowej oraz w kasach na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3. Ceny biletów normalnych zaczynają się od 40 zł. Dzieci do lat 7 wchodzą za darmo, a do 13 lat płacą od 5 zł (na trybunę rodzinną z dorosłym opiekunem). Do zakupu biletu nie jest potrzebna karta kibica.